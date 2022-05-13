شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعود للدورى الممتاز بعد غياب عامين ويلحق بالداخلية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسمين قضاهما فى المظاليم، وهى المرة الرابعة فى تاريخه التى يتأهل فيها إلى دورى الأضواء والشهرة، وذلك عقب فوزه العريض على الزرقا بنتيجة 5 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 بمجموعة بحرى بدورى القسم الثانى، .

وحصد حرس الحدود بطاقة التأهل للدورى الممتاز قبل انتهاء منافسات القسم الثانى بثلاث جولات، حيث وصل الحرس للنقطة 59 نقطة ويأتى من بعده الأولمبي في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بعد تعادله اليوم 2-2 أمام كفر الشيخ.

حرس الحدود في الموسم الحالى حقق 16 انتصارا منهم 9 انتصارات على ملعبه و7 خارج ملعبه وسجل 27 هدفا على ملعبه و14 خارج ملعبه وسجل 41 هدفا سجلهما 15 لاعبا.

يشار إلى أن حرس الحدود بطل كاس مصر مرتين و السوبر المصري مرة و ممثل مصر في البطولة الكونفدرالية 7 سنوات متتالية

وكان كلاً من فريقى الداخلية وأسوان ضمنا التأهل للدورى الممتاز، ليصبح فريق الحرس هو ثالث الفرق المتأهلة.