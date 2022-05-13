شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يؤجل حسم ملف تمديد تعاقد الفيل وسطوحى بسبب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى طلائع الجيش تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد الثنائى على الفيل وخالد سطوحى لاعبا الفريق والذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وذلك لإنشغال إدارة النادى بمباريات الدوري الأخيرة ، خاصة بعد حالة الاستفاقة التي شهدتها نتائج الطلائع بالأسابيع الأخيرة للمسابقة، وترى إدارة النادى أنه مازال هناك متسع من الوقت لحسم هذا الملف ولكن بعد الاطمئنان على وضع فريقه في جدول الدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

و يسعى طارق العشرى إلى استغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانية نقاط، من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

وتعادل الطلائع مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، تقدم أحمد سمير لصالح الطلائع في الدقيقة 8، وتعادل محمد هلال من ضربة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 30.