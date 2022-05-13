شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل شيكابالا و طارق حامد فى الزمالك ورفع الحمل البدنى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجًا تدريبيًا خاصا للثنائى طارق حامد وشيكابالا وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وأدى طارق حامد تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، ويغيب طارق حامد عن الزمالك أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

فيما واصل شيكابالا برنامجه التأهيلي والعلاجي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في القدم والتي ابعدته عن المشاركة في التدريبات واللقاء الأخيرة أمام إنبي.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي، حيث خاض الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة بجانب التدريبات البدنية الآخرى، وذلك تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال وإشراف الجهاز الفني.

كما قام دانيال ألفيس محلل الأداء بتدوين كافة التفاصيل وفقا لتعليمات المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حتى يقف على الأخطاء التى يقع فيها اللاعبون ويعمل على تصحيحها.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.