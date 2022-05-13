شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الاهلى من مواجهة وفاق سطيف فى نصف النهائى الافريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائى دورى أبطال أفريقيا من المقرر أن يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى، والوداد المغربى ضد بترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائى.

سيناريوهات تأهل الأهلي للمباراة النهائية لدوري الأبطال

وأصبح الأهلي على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة في لقاء الإياب يوم السبت ، بالفوز بفارق 5 أهداف وفي حالة خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

بينما نتيجة فوز الاهلي أو تعادله بأي نتيجة أو حتي خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.

الوداد المغربي يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال

وكان الوداد المغربي قد فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو 3-1، في ذهاب نصف النهائي، ليقترب هو الآخر من حجز مقعده في المباراة النهائية