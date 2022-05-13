شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك ويمنح الونش تعليمات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في اللقاء القادم وتفادي الأخطاء التي ارتكبها الفريق في الفترة الماضية لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

ومنح المدرب البرتغالي اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في مران اليوم، كما عقد المدير الفني، جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض في حضور حسني خطاب المترجم الخاص.