شكرا لقرائتكم خبر عن الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الروح الطيبة وعلاقة الود بين لاعبى الأهلى والزمالك لكرة اليد، خلال تواجدهما فى فندق الإقامة بالنيجر، للمشاركة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس.

وتجمع لاعبو الأهلى والزمالك فى فندق الإقامة، كما قاموا بتأدية صلاة الجمعة فى مسجد الفندق، ويلتقى فريق الأهلى اليوم مع فاب الكاميرونى فى تمام السابعة مساء، بينما يتقابل الزمالك مع كانو بيلارز فى الخامسة مساء.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى و بوسكو الإيفوارى، بينما حقق الزمالك الفوز على فلاورز البنينى و نيامى النيجيرى .

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

فيما تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك قائد الفريق أحمد الاحمر. حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكي جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا ظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح صانع لعب: محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (1)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (2)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (3)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (4)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (5)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (6)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (7)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (8)



الحب والود يجمع لاعبى الأهلى والزمالك فى النيجر (9)