شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السلاح يعلن اقامة بطولة العالم في مصر تحت رعاية رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح أن بطولة العالم للسلاح 2022 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه في استاد القاهرة الدولي ستكون تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لبطولة العالم للسلاح انطلاقا من حرص القيادة السياسية علي خروج الأحداث الرياضية الكبرى بشكل يليق بمكانة مصر في العالم خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولات العالمية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ويعد استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح هو تحدي جديد للاتحاد بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة وكان آخرهم بطولتي كأس العالم والجائزة الكبرى للسلاح التى نظمها الاتحاد المصري في فبراير وإبريل الماضيين.

وأكد عبدالمنعم الحسيني أن بطولة العالم المقبلة تمثل تحديا كبيرا لمجلس الإدارة بعد النجاح في تنظيم البطولتين الأخيرتين بالقاهرة خاصة بعدما انهالت الاشادات من الاتحاد الدولي بسبب النجاح الكبير في خروج البطولتين بشكل مبهر للعالم ويليق بمكانة مصر.

وكان مندوبي الاتحاد الدولي للسلاح وصلوا إلى القاهرة لمتابعة كافة التطورات والتجهيزات الخاصة بالملاعب والفنادق قبل بطولة العالم للسلاح والتي ستقام للفئات الثلاث "كبار ورجال وسيدات"

وتواجد مندوبي الاتحاد الدولي للسلاح "ألينا هون، وألينا مورداكا" داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي لمتابعة 4 ملاعب تستعد لاستضافة كأس العالم للسلاح، بجانب الفنادق الخاصة بالمنتخبات المشاركة في البطولة.

وبعد الانتهاء من معاينة كافة الأمور الخاصة ببطولة العالم للسلاح، كان هناك اجتماع مثمر بين عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ومندوبي الفيفا للحديث عن كافة الأمور الخاصة بالبطولة.