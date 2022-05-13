شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. رمز القبائل سر تسمية منتخب بوركينا بـ "الخيول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يسطر المنتخب البوركيني، والملقب بالخيول تاريخا كبيرا في بطولات كأس الأمم الإفريقية ولم يسبق له أن حصد اللقب من قبل فيما تعد أبرز نجاحاته في المسابقة الحصول على المركز الثاني مرة وحيدة عام 2013 عندما خسر النهائي أمام منتخب نيجيريا.

ويطلق لقب "الخيول" على منتخب بوركينا فاسو، نسبة إلى حصان (ياننجا) رمز القبائل والبلاد كلها، وكان منتخب بوركينا معروفا باسم منتخب فولتا العليا لكرة القدم حتى سنة 1984 حيث تم تغيير مسمى الدولة.

شارك منتخب الخيول في كأس الأمم الأفريقية 12 مرة، حيث كان أول ظهور للمنتخب البوركيني في المسابقة في نسخة 1978 فيما كانت المشاركة الأخيرة عام 2017 بالجابون وغاب عن النسخة الماضية "مصر 2019".

كان أفضل مركز حصل عليه منتخب الخيول في تصنيف الفيفا هو المركز 35 في شهر أبريل لعام 2017.

وفي النسخة الماضية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، احتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الرابع في البطولة، بعد الخسارة من الكاميرون صاحبة الأرض والضيافة، بركلات الترجيح (5-3)، وكان الوقت الأصلي للقاء والإضافي، انتهى بالتعادل (3-3).