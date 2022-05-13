شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو القادم.

أسفرت نتائج القرعة عن تواجد منتخبنا الوطنى المصرى فى المجموعة الثالثة للبطولة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب الدنمارك و منتخب النرويج ومنتخب ايران.

وتضم المجموعة الأولى منتخب الأرجنتين و منتخب اليونان و منتخب الولايات المتحدة الأمريكية و منتخب بورتريكو.

وتضم المجموعة الثانية منتخب كرواتيا و منتخب اسبانيا و منتخب اوروجواي و منتخب الايكوادور.

وتضم المجموعة الرابعة منتخب البرازيل و منتخب البرتغال و منتخب قطر و منتخب نيوزيلاند.

الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد التتويج ببطولة افريقيا للرجال لكرة اليد الشاطئية و ذلك بعد تحقيق الفوز على منتخب المغرب فى مبارتين متتاليتين ببطولة افريقيا التى اقميت بالمغرب حيث انتهت المباراة الأولى بين المنتخبين بنتيجة 2 - 0 لمنتخب مصر و انتهت المباراة الثانية بفوز منتخب مصر 2 - 1.

و يستعد حاليا منتخبنا الوطنى المصرى لبطولة العالم من خلال المعسكرات التى تقام بالاسكندرية و القاهرة و تضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى فى المعسكر علي الشناوي مدير ادارى منتخب كرة اليد الشاطئية - وائل عبدالعاطي مدير فنى - اسلام صابر مدرب عام - عصام نورالدين اخصائى علاج طبيعى.

و اللاعبين : محمد جمال - احمد محمد حسن - بولا اشرف - محمد مجدى - احمد كمال كيشو - عبد الرحمن عواض - عبد الله فاروق - احمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود احمد بندقية - هشام محمد احمد - عمار الباز - جمال صلاح - يوسف محمد حسانين - مصطفى مطيع - يوسف خالد عفرتو - عبد الله امام - هشام صلاح - يوسف احمد حسن و سوف ينضم نجم النادى الاهلى محمود نعمان الى معسكر اعداد الفريق الوطنى المصرى بعد انتهاء بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس فى نسختها ال38 للرجال لكرة اليد المقامة حاليا فى النيجر.