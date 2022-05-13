شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يزيل الإرهاق بتدريبات استشفائية قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجهاز الطبي بفريق المصري جلسات التأهيل والاستشفاء للاعبي الفريق المنتظمين حالياً بالمعسكر المغلق استعداداً لمباراته بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي الألفي على خضوع اللاعبين لجلسات تأهيل واستشفاء مستمرة ومتواصلة حرصاً على ازالة أي أثار للارهاق لدى اللاعبين الذين خاضوا عدد كبير من المباريات المتتالية على المستوى المحلي خلال الأيام القليلة الماضية وكان أخرها مباراة غزل المحلة التي أقيمت، الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.