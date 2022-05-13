في ذكرى هدفه التاريخي.. مانشستر سيتي يزيح الستار عن تمثال أغويرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

أزاح مانشستر سيتي الستار عن تمثال مهاجمه السابق سيرجيو أغويرو خارج استاد الاتحاد اليوم الجمعة في الذكرى العاشرة لهدف الفوز التاريخي الذي أحرزه المهاجم الأرجنتيني المعتزل والذي منح الفريق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى خلال 44 عاما.



وأحرز أغويرو الهدف الحاسم في الدقيقة 94 في مواجهة كوينز بارك رينجرز في اليوم الأخير من موسم البطولة في 2011-2012 ليتفوق فريقه على منافسه وجاره مانشستر يونايتد في السباق على اللقب المحلي.

وبعد هدف أغويرو الذي عرف على نطاق واسع بهدف ”93:20“ في إشارة إلى توقيت تسجيله هيمن سيتي محليا في السنوات التالية.

وأحرز أغويرو 260 هدفا لسيتي وهو رقم قياسي قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني العام الماضي والاعتزال في الثالثة والثلاثين بسبب متاعب في القلب.

وقال أغويرو عن إزاحة الستار: ”بصراحة هذا شيء جميل جدا بالنسبة لي. ومن المؤثر جدا أن أرى نفسي قبل 10 أعوام.