ادعم الفرعون.. رابط التصويت لصلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن موسم 2021-2022، وجاء على رأسها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها محمد صلاح للجائزة خلال 5 مواسم بالدوري الإنجليزي.

وجاء اسم محمد صلاح بين ثمانية مرشحين للجائزة السنوية تقديراً للأداء الفردي المتميز الذي قدمه هذا الموسم، مما ساعد ليفربول في المنافسة بقوة على اللقب.

وكان صلاح قد توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2018 بعد انضمامه لصفوف الريدز.

ومنذ أيام حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري هذا العام من رابطة الكتاب الإنجليز، وهو ما يعزز فرصه للفوز بلقب الأفضل من رابطة الدوري.

وجاءت قائمة الثمانية المرشحين لحصد الجائزة على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول).

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

- بوكايو ساكا (آرسنال).

- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبر).

- جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون).

- جارود بوين (وست هام يونايتد).

- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

وبدأ التصويت على الجائزة من اليوم الجمعة، وتمثل أصوات الجمهور المدلى بها نسبة 10% من إجمالي الأصوات، وسيتم دمجها مع أصوات لجنة خبراء كرة القدم وقادة الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر غلق التصويت على الجائزة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي رابط التصويت لمحمد صلاح: https://bit.ly/37GMApu