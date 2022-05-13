شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التلميح لعودته إلى المنتخب 6 أهداف فى مسيرة عبد الله السعيد مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني إلى إمكانية عودة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز إلى المنتخب الوطني، رغم إعلان السعيد اعتزاله الدولي، ويمتلك لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق تاريخاً حافلاً مع الفراعنة على الرغم من ندرة أهدافه.

سجل عبد الله السعيد خلال مسيرته الدولية 6 أهداف وصنع 10 ، ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفراعنة، منذ انضمامه للمنتخب فى 14 يونيو 2008.

ونستعرض أبرز أرقام عبد الله السعيد فى السطور التالية:

السن: 36 سنة

القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو

لعب لـ 5 أندية: الإسماعيلي، الأهلي، كووبيون بالوسيورا، أهلي جدة، بيراميدز

مع الأهلي

شارك في: 277 مباراة

سجل: 67 هدفاً وصنع 54 هدفاً أخر

مع الإسماعيلي

شارك في: 150 مباراة

سجل: 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً أخر

مع بيراميدز: 120 مباراة

سجل: 38 هدفاً وصنع 33 هدفاً آخر

مع أهلي جدة

شارك في: 14 مباراة

سجل: هدفين وصنع مثلهما

مع كووبيون بالوسيورا

شارك في: 7 مباريات وصنع هدفين ولم يسجل

مع المنتخب الوطني

شارك في: 85 مباراة

سجل: 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى

توج السعيد بـ 12 بطولة بواقع: 4 ألقاب دوري عام ـ بطولة واحدة من كأس مصر ـ بطولتين دوري أبطال أفريقيا ـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ـ بطولتين كأس السوبر الأفريقي ـ وبطولتين كأس السوبر المصري "جميعهم مع الأهلي