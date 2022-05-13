شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يلاقى بلبيس ودياً عقب مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة مباراة تجريبية عصر الإثنين المقبل، في إطار استعداداته لمنافسات الدوري العام.

واتفق الجهاز الإدارى للدراويش، مع فريق بلبيس ” أحد أندية دوري القسم الثاني ” على إقامة هذه المباراة على ملعب الإسماعيلية، تحضيرا لمواجهة الفريق ضد البنك الأهلي.

يأتي هذا من أجل الاطمئنان على لاعبيه البدلاء والمستبعدين عن اللقاءات الرسمية بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية والعمل علي تدارك الأخطاء الفنية التي تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد فى الوقت الحالي لملاقاة سيراميكا عصر الأحد القادم على ملعبه فى إطار الجولة الـ 19 من عمر المسابقة المحلية.