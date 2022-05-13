شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى يهزمون بطل أثيوبيا فى دور الـ 16 ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس .

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى غدا فى دور الثمانية مع الفائز من لقاء ديتشا الإثيوبى و الجمارك النيجيري .

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القيبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد .

من ناحية أخرى، كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الإفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.