شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرد على بروسيا دورتموند: عفوا فعلناها أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الحساب الرسمي لنادي المقاولون العرب عبر فيس بوك، على نظيره التابع لنادي بروسيا دورتموند، بعدما نشر نادي بروسيا دورتموند صورة لزيه الرسمي الشبيه بالزي الرسمي للمقاولون العرب وعلق" ليس المقاولون العرب".

ونشر الحساب الرسمي للمقاولون صورة لزيه الرسمي وعلق: عفوا فعلناها أولا.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، بالمباراة الماضية لإنبي أمام الزمالك والتي انتهت بفوز ثمين للفريق البترولي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء حلمي طولان، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون وإنبي.

ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام إيسترن كومباني بهدف لكل فريق، خلال لقاء الأسبوع الـ 18 بالدوري العام والذي أقيم على استاد بتروسبورت.

وطالب محمد عودة، لاعبي المقاولون العرب، بضرورة استعادة مسار الانتصارات للهروب من صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام، كما جدد مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح، ثقته ودعمه للجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة محمد عودة.