شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجولف ينظم بطولة مصر الدولية المفتوحة للسيدات فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الجولف برئاسة أيمن حسين رئيس الاتحاد بطولة الجولف الدولية المفتوحة للسيدات (كأس نفرتيتى) بالجونة لأول مرة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل .

وتشهد البطولة للمرة الأولى هذا العام مشاركة دولية موسعة بعدما قام اتحاد الجولف بتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأوربية والأفريقية والعربية والأسيوية للعبة وذلك ضمن خطة الاتحاد لإعادة أحياء الصبغة الدولية لبطولاته السنوية الرئيسية للرجال والسيدات والناشئين ايضا.

ويستهدف اتحاد الجولف تحقيق أكثر من فائدة من خلال تلك البطولات فى مقدمتها تنشيط سياحة الجولف فى مصر لاسيما مع امتلاك كافة المقومات اللازمة والتى يمكن أن تضع مصر فى مقدمة الدول الاكثر رواجا لسياحة الجولف عالميا بسبب اعتدال حالة الطقس طوال السنة تقريبا.

كما يسعى الاتحاد إلى توفير فرص احتكاك قوية للاعبينا المحليين مع اللاعبين الأجانب من مختلف مدارس اللعبة خاصة وان الاتحاد قام بدعوة لاعبات ولاعبين من اصحاب المستوى والتصنيف المتقدم فى الجولف لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة ومواصلة تطوير مستوى لاعبى الجولف المصريين.

وحرص اتحاد الجولف على اقامة النسخة الاولى من البطولة بملاعب الجونة نظرا لتميز الملاعب والمدينة نفسها وكونها واحدة من أجمل المدن السياحية فى مصر والتى ستقدم انطباعا رائعا للوفود الاجنبية المشاركة فى البطولة.