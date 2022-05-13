7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 13 / 5 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يخطر فيفا بانتهاء الدورى 30 سبتمبر بسبب فرجانى ساسى، والأهلى يعلن حجم إصابة ميكيسونى فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف.

اتحاد الكرة يخطر فيفا بانتهاء الدورى 30 سبتمبر بسبب فرجانى ساسى

يجهز اتحاد الكرة خطابا رسميا لإرساله إلى فيفا يفيد بانتهاء الدورى المصرى يوم 30 سبتمبر المقبل بعد تأخر بدء الدورى لأسباب مختلفة وأيضا التوقفات الدولية خلال الموسم.

الأهلى يعلن حجم إصابة ميكيسونى فى الجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن الأشعة التى أجراها لويس ميكيسونى لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع فى الرباط الداخلى للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

التنوع الهجومى سلاح فيريرا لعلاج الفرص الضائعة فى الزمالك

كثف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في الساعات الماضية، تدريباته لعلاج الفرص الضائعة التي تسبب في خسارة مباراة إنبى الأخيرة بالدوري.

بعد تألقه أمام الزمالك.. 2 مليون جنيه راتب إيبوكا فى إنبى

خطف النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الأنظار في الدورى المصرى خصوصا بعد تألقه أمام الزمالك في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

فحص طبى جديد يحسم مصير شيكابالا من مواجهة طلائع الجيش

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، لفحص طبى جديد، لحسم مصير مشاركته فى مباراة طلائع الجيش المقبلة للفريق الأبيض ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

موسيماني يطالب لاعبى الأهلى بإجهاض محاولة وفاق سطيف لتحقيق ريمونتادا تاريخية

حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق الأحمر من محاولة وفاق سطيف الجزائري تحقيق ريمونتادا تاريخية خلال مباراة الفريقين غدا السبت على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وضرورة التركيز والتعامل بحذر طوال الـ90 دقيقة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة على ملعب مبارياته بعد رفض استاد القاهرة