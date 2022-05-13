شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه بخماسية في المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الاهلى في التتويج بكأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على المصرى البورسعيدى بخماسية دون رد في مثل هذا اليوم 13 مايو 1927.

سجل خماسية الاهلى في شباك المصرى البورسعيدى الذى تواجد فى النهائى لأول مرة فى تاريخه كل من حسين حجازى، ومختار التتش لكل منهما "هدفان"، وممدوح صقر.

وجاء تشكيل الاهلى في النهائي مكون من : عبدالحميد حمدي، السيد أباظة، محمد على رسمي، رياض شوقي، على الحسني، أحمد سليمان "هندنبرج"، محمود مختار التتش، حسين حجازي، زكى عثمان، محمود مختار صقر، ممدوح مختار صقر.

أما المصرى فضم كلا من: مصطفى ندا، على تعلب، حسن الديب، محمود حلمى الزيدي، فؤاد إبراهيم، على على فقوسة، خليل عطالله، حسن الشامي، السيد بلال، عبدالمطلب محمد، محمد حسن.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.