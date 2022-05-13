شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام وفاق سطيف..عبد القادر والشحات وتاو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى.

ويضم التشكيل كل من :" محمد الشناوى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى واليو ديانج وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسى تاو".

رفع الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى حالة الاستنفار فى معسكر فريقه المقام حالياً بالجزائر، استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى بعدما حرص جهاز المارد الأحمر على متابعة المباراة الأخيرة لبطل الجزائر، والتى فاز بها بسباعية دون رد لتكون بمثابة رسالة لنجوم الأهلى لخوض موقعة السبت بحذر شديد.

واكتسح فريق وفاق سطيف نظيره سريع غليزان بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء في إطار الجولة الـ29 ضمن منافسات الدورى الجزائرى، وتعد هذه المباراة الأخيرة لفريق وفاق سطيف قبل مواجهة النادي الأهلي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف مباراة وفاق سطيف أمام سريع غليزان كل من رياض بن عياد هدفين، وهدف لكل من أكرم جحنيط وعبد الحق دباري ومنصف بقرار وزبير مطراني وعبد الرحيم دغموم.

ويحتل فريق وفاق سطيف المركز السابع فى الدورى الجزائرى برصيد 43 نقطة، ويتبقى له 4 مؤجلات.

وأصبح الأهلى على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش للفوز في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بفارق 5 أهداف