الزمالك ينعى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

القاهرة - سامية سيد - نعى نادي الزمالك صاحب السمو، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية اليوم.

وأصدر الزمالك بياناً رسمياً قال فيه :"يتقدم المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك باسمه وبأسم أعضاء مجلس الإدارة وبأسم أعضاء الجمعية العمومية والملايين من جماهير النادي في مصر وكل أنحاء العالم، بخالص العزاء لسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولكل أشقائه ولشعب الإمارات المحترم الأصيل في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صبر طويل وتحمل مشقة المرض سنوات عديدة راضيا بقضاء الله وابتلائه..غفر الله سبحانه وتعالى للمرحوم واسكنه فسيح جناته".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.