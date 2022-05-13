شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يراجع خماسية سموحة فى الاتحاد قبل مباراة الاثنين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، على مراجعة المباراة الماضية لسموحة، والتي شهدت تفوقاً كاسحاً للفريق السكندري على نظيره الاتحاد في ديربي الإسكندرية، بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى سموحة قبل مباراتهم مع المصري يوم الأثنين المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، أجرى أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، ثلاث عمليات جراحية تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذي حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أية مضاعفات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببني سويف مساء أمس الأربعاء أسفر عن إصابته بكسر متفتت بالرسغ الأيسر والعظمة الزورقية، مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

وأكد الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أنه تواصل بشكل شخصي مع الطاقم الجراحي الذي أجرى العملية الجراحية والتي تمت تحت إشراف كبار الإستشاريين المتخصصين في جراحات العظام بمحافظة بني سويف.