شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو "ساحر الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"28" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ 28 اليوم الجمعة فهو من مواليد 13 مايو 1994 ، ويعد بيرسى تاو أحد أهم العناصر الاساسية فى تشكيلة المارد الاحمر بعدما لعب 22 مباراة بقميص الاهلى بواقع 1608دقيقة لعب سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرى منذ تعاقده مع المارد الاحمر بداية الموسم الجارى ، تاو سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز الأهلي على وفاق سطيف الجزائرى بمباراة الذهاب، ليضع قدما لفريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويثبت مرة أخرى أنه صفقة قوية كسب فيها مواطنه موسيمانى الرهان عليه.

ويلعب تاو 27 عامًا في مركزى المهاجم وصانع الألعاب وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة، بيتسو موسيماني، في الفترة من 2013 إلى 2018.

وانضم الجنوب أفريقي إلى برايتون قبل 3 سنوات لكنه لم يشارك سوى في 23 مباراة وسجل 6 أهداف في حين أنه تمت إعارته 3 مرات إلى رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها في بلجيكا.

خاض الجنوب أفريقى 187 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 45 هدفاً، وتعتبر بطولة دورى أبطال أفريقيا التى حصدها بيرسى تاو مع صن داونز في عام 2016، هى الأبرز في مسيرته الكروية.