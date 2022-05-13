ميار شريف تتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة ليكى مولى كارلسروه المفتوحة

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القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية، ميار شريف إلى الدور نصف النهائي ببطولة ليكى مولى كارلسروه المفتوحة للتنس بألمانيا، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري، وذلك بعد تغلبها على منافستها المجرية بانا أودفاردي

وفازت ميار شريف في مباراة الدور ربع النهائي على لاعبة المجر بمجموعتين مقابل لا شئ، وجاءت نتيجة المجموعتين كالتالي: (6-4 , 7-6) لتتأهل ميار إلى نصف نهائي البطولة.

ونجحت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس، في التأهل إلي الدور ربع النهائي ببطولة ليكي مولي كارلسروه، بعد الفوز على المصنفة ال 125 عالميًا البرازيلية لورا بيجوسي بنتيجة مجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 22 دقيقة.

وبدأت ميار مشوارها في بطولة كارلسروه بالفوز على الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة مجموعتين دون رد في دور الـ 32، قبل أن تواصل انتصاراتها وتفوز على بطلة البرازيل بنتيجة 2–0 وتتأهل لدور الثمانية.