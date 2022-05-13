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الامارات | الأندية والاتحادات الرياضية تنعى خليفة بن زايد

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت الأندية والاتحادات الرياضية برسائل مؤثرة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائد الوطن وراعي مسيرته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
وأصيب الوسط الرياضي بحالة من الحزن الشديد لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، صاحب الأيادي البيضاء على والرياضيين.

وشهدت الرياضة الإماراتية تحولاً كبيرا على كافة المستويات تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، اذ أصبحت الدولة وجهة عالمية، يقصدها كافة الرياضيين من مختلف الألعاب، نظراً لجودة البنية التحتية والنهضة العمرانية الكبيرة ووسائل الاتصالات والانتقالات والإقامة ذات المستوى العال، وتوفير عنصري الامن والأمان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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