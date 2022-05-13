شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قب انطلاق الجولة 19 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عصر الأحد المقبل مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة مواجهات تجمع الاسماعيلى وسيراميكا على ستاد الاسماعيلية فى الرابعة عصراً والمقاولون العرب وانبى فى تمام السادسة والنصف بالجبل الاخضر وأخيراً مباراة بيراميدز وفاركو على ستاد الدفاع الجوى.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022، وواصل مابولو مهاجم الاتحاد السكندري مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 38 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة