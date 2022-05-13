شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حلا محمد لاعبة التايكوندو: بحب القراءة والشكشوكة..ونفسى أكون كاتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى حلا محمد عبد العظيم لاعبة التايكوندو بنادى المنتزه





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟الشكشوكة







من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ ألكس ترنر

من نجمك المفضل؟أندرو جارفيلد





لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟كاتبة





لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟مش بهتم اصلا





مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟إيما واتسون







ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ رجل رياضى فى تخصصى عشان نتمرن مع بعض

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟الكاجوال





لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض لانى متعلقة بالتايكوندو