شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن الحداد 3 أيام على روح الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز الحداد ولمدة 3 أيام على روح صاحب السمو، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية اليوم.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه:

مجلس إدارة نادي بيراميدز والرئيس التنفيذي والأجهزة الفنية واللاعبون وجميع العاملين بالنادي ينعون بخالص الحزن والأسى، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص العزاء والمواساة للأمة العربية، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في مصابهم الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم كل محبيه من شتى بقاع الأرض الصبر والسلوان.

ويعلن نادي بيراميدز الحداد ثلاثة أيام، في إطار العزاء على روح سموه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون