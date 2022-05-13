شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية إنبى فى الزمالك على المائدة الفنية لمحمد عودة فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، بالمباراة الماضية لإنبي أمام الزمالك والتي انتهت بفوز ثمين للفريق البترولي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء حلمي طولان، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون وإنبي.

ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام إيسترن كومباني بهدف لكل فريق، خلال لقاء الأسبوع الـ 18 بالدوري العام والذي أقيم على استاد بتروسبورت.

وطالب محمد عودة، لاعبي المقاولون العرب، بضرورة استعادة مسار الانتصارات للهروب من صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام، كما جدد مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح، ثقته ودعمه للجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة محمد عودة.

ويحتل المقاولون العرب الركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.