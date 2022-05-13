شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى والزمالك يتقاسمان كأس مصر مناصفة 6 شهور لكل فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المشير عبد الحكيم عامر الذى شاهد مباراة الاهلى والزمالك في نهائي كأس مصر بالنسخة رقم 37 تقاسم الاهلى والزمالك اللقب في مثل هذا اليوم 13 مايو 1958 وذلك للمرة الثانية في تاريخهم حيث سبق لهما أن تقاسما لقب النسخة 22 دون لعب عام 1943.

وخاض الاهلى والزمالك مباراة النهائي في 9 مايو 1958 بملعب الترسانة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى لتقام المباراة مجددا بنفس الملعب ونفس الحكم الإمبراطور حسين إمام، وانتهت أيضا المباراة بالتعادل لكن بهدفين لكل فريق ، تقدم ميمى الشربينى للأهلى وتعادل عصام بهيج بعدها بخمس دقائق.

وفى الوقت الإضافى تقدم ميمى الشربينى مجددا للأهلى قبل نهاية الوقت بتسع دقائق، بعدها بدقيقتين أدرك علاء الحامولى التعادل لفريقه من ضربة جزاء.

بعدها قرر المشير عبد الحكيم عامر الذى شاهد المباراة إجراء قرعة بين الفريقين لاقتسامهما الكأس، لكل فريق ستة أشهر، ليحافظ الزمالك على لقبه للعام الثانى على التوالى، بينما استعاد الأهلى اللقب بعد غياب عام واحد.

مثل الأهلى: عادل هيكل، طارق سليم، رضا عبدالحميد، عبدالوهاب سليم، رفعت الفناجيلى، سليمان فارس، وجيه مصطفى، السيد الضيظوى، صالح سليم، طه أسماعيل، ميمى الشربينى.

ومثل الزمالك: ألدو، يكن حسين، علاء الحامولى، محمد رفاعى، سمير قطب، عبده نصحى، عصام بهيج، محمد الطحاوى، خليل قدرى، شريف الفار، دميان.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.