شكرا لقرائتكم خبر عن صالات الدراويش بـ ” الزي الأبيض ” أمام البنك الأهلي فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة الصالات بالنادي الإسماعيلي، نظيره البنك الأهلي فى الثامنة مساء اليوم – الجمعه – بالصالة الدولية باتحاد الشرطة بالدراسة فى نهائي بطولة كأس مصر لكرة الصالات.

وكان الدراويش قد صعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على دلفي والإعلاميين بنفس النتيجة ” 6 / 4 ” فى دور ربع ونصف نهائي الكأس.

ويخوض الفريق خلال مباراة اليوم بالزي الاحتياطي ” الأبيض ” بعد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم خاصة وأن المنافس سيخوض بزيه الأصلي.

وحرص محمود خليل المدير الفني للإسماعيلي، على إقامة معسكر مغلق مساء أمس الخميس لتهيئة اللاعبين وتجهيزهم نفسيا ومعنويا لهذه المباراة بعد أن قام بضم جميع أعضاء الفريق.

وسيشهد اللقاء حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح، لمتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب استعدادًا للمعسكر المغلق القادم في الفترة من 14 حتي 18 مايو الجاري.

ويقود الفريق فنيًا محمود النجدى مديرًا للكرة ومحمود خليل مديرًا فنيًا وسامح البنا مدربًا عامًا وسيد عيد مدربًا وصلاح الحسن مدربًا لحراس المرمى وتهامى مصطفى اداريًا ومحمد عثمان وعزت هشام أخصائيين لإصابات الملاعب.