تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بالجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري التي تقام الساعة التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الكاف وطاقم التحكيم للاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.
وحضر الاجتماع من الأهلي: سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.
وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي: القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، ويرتدي حارس الفريق الجزائري القميص الأخضر.
كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.