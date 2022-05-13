تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بالجزائر

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القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري التي تقام الساعة التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الكاف وطاقم التحكيم للاتفاق على كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي: سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي: القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، ويرتدي حارس الفريق الجزائري القميص الأخضر.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام السبت الماضي.