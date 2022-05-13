شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال المدرب رقم 40 في تاريخ المنتخب الأول في 100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني هو المدرب رقم 40 في تاريخ الفراعنة بعدما تولى القيادة الفنية خلفا للبرتغالي الراحل كارلوس كيروش، وعزز تعيين إيهاب جلال تفوق التوجه للمدرب الوطني على حساب الأجنبي في الفترة الأخيرة، بعدما وصل عدد المدربين الوطنيين إلى 17 مدربا طوال تاريخ المنتخب، فيما تولى 23 مدربا أجنبيا الفراعنة.

بدا العهد الكروي للمنتخب الوطني منذ 1920 وبدأ معها تأسيس منتخب مصر لكرة القدم وتولي حسين حجازي أحد رموز الكرة المصرية في الفترة ما بين 1920 إلى 1924 ، واحتل المدربين الألمان و اليوغسلاف قائمة الأكثر تدريبا للمنتخب برصيد 4 مدربين ، بينما جاءت هولندا و إنجلترا و المجر فى المرتبة الثانية بعدد مدربين لكل دولة ، و مدرب من دول اسكتلندا و بريطانيا و رومانيا وفرنسا و إيطاليا و أمريكا و الأرجنتين و المكسيك والبرتغال.

وفي التقرير التالي نستعرض تاريخ المدربين للمنتخب الوطني لمدة تفوق 100 عام:



حسين حجازي حسين حجازي هو أحد رموز الكرة المصرية وقت تأسيسها، قاد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وعين مديرا فنيا للمنتخب الوطني لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 1920 إلى 1924.



جيمس ماكري جيمس ماكري المدرب الاسكتلندي، قاد المنتخب في الفترة من 1934 إلى 1936،وهي الفترة التي شهدت مشاركة مصر في كأس العالم بإيطاليا وهي المشاركة المونديالية الأولى لمصر كأول منتخب عربي وأفريقي أيضا.





توفيق عبدالله أحد نجوم الكرة المصري في العرينات والثلاثينات تولى قيادة منتخب مصر في الفترة من 1940 إلى 1944، ولم يحقق نجاحات تذكر.





إيريك كينمدرب إنجليزي كان لاعبا معروفا في نيوكاسل وديربي كاونتي وهيرفورد، وقاد منتخب مصر تدريبا ما بين عامي 1947 و1948.





إدوارد جونزهو مدرب إنجليزي أيضا تولى قيادة منتخب مصر في نهاية الأربعينات وتحديدا، في الفترة من 1949 إلى 1952.





ليوبيسا بوريستشمدرب يوغسلافي تولى تدريب الفراعنة 1954-1955، ولم تستمر ولايته طويلا حيث رحل في الفترة التي كان يسعى فيها اتحاد الكرة المصري لتأسيس الاتحاد الأفريقي.





مراد فهميأول مدرب مصري ينجح في تحقيق بطولة وتولى قيادة منتخب مصر في الفترة من 1955-1957 وهي الفترة التي شهدت إقامة أول بطولة أمم أفريقيا فاز بلقبها المنتخب المصري.





محمد الجندي وحنفي بسطانتولى هذا الثنائي تدريب منتخب مصر عام 1958، لكنهما رحلا سريعا حيث لجأ مصر لأول مرة للمدرسة المجرية، وفي نهاية الستينات توليا المنتخب لبضعة أشهر.





بال تيتكوس مدرب مجري تولى قيادة منتخب مصر في الفترة من 1959 إلى 1961 والتي شهدت ثاني بطولات افريقيا وفاز بها منتخب مصر أيضا.





فؤاد أحمد صدقيتولى فؤاد أحمد صدقي تدريب المنتخب الوطني في عام “1963”، وفي 1980 تولى تدريب مصر من جديد لفترة قصيرة.





أندريا فلانديرمدرب يوغسلافي تولى منتخب مصر فنيا، وقاد منتخب مصر خلال الفترة من 1963 ولم يحقق معهم أي ألقاب.







صالح الوحش صالح الوحش تولى الوحش تدريب منتخب مصر مرتين عامي 1968و 1982وقاد الفريق الملقب "الفراعنة" للتأهل الى دورة الالعاب الاولمبية في لوس انجليس بالولايات المتحدة عام 1984.

كفاتشمدرب يوغسلافي تولي تدريب المنتخب خلال الفترة من 1965 عقب مواطنه فلاندير.





كمال الصباغهو أحد أشهر نجوم الكرة المصرية ونجم الاتحاد السكندري السابق وتولى تدريب منتخب مصر سنة 1973.





ديتمار كرامركان أول مدرب ألماني يقود منتخب مصر في الفترة من 1971 إلى 1974.





بوركارد بابي مدرب ألماني أيضا تولى تدريب منتخب مصر الأول في الفترة من “1975-1977”.







طه إسماعيل طه إسماعيل ما زال طه إسماعيل واحد من العلامات المضيئة في الكرة المصرية، عبر تاريخها، وتولى قيادة منتخب مصر لأول مرة في عام 1978 ورحل سريعا، لكنه عاد مرة اخرى في عام 1994.

دوسان نينكوفيتشمدرب يوغسلافي تولى تدريب منتخب مصر في الفترة من 77-78 ولم يحقق أي نجاح يذكر.





بونزاك ديسو مدرب يوغسلافي تولى المنتخب الوطني في عام 1979 ولكنه استمر لأشهر قليلة فقط ورحل سريعا عن الفراعنة.







مايك سميث مايك سميث مدرب بريطاني تولى تدريب مصر من 1985-1988 ونجح في التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر.



محمود الجوهري محمود الجوهري أسطورة التدريب المصرية، تولى المنتخب الوطني من 1988 إلى 1990 وفترة التأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم “إيطاليا 90”، ثم عاد لتدريب الفراعنة في فترة مميزة شهدت الفوز ببطولة أمم أفريقيا “بوركينا فاسو 1998، ثم عاد الجوهري لقيادة الفراعنة في ولاية ثالثة، لكنها انتهت بالخروج من أمم أفريقيا 2002 بمالي على يد الكاميرون بدور الثمانية.

كارل هاينز هيديرجوتتولى المنتخب قيادة منتخب مصر في 1982 حتى 1984.







محمود سعد محمود سعد تولى المنتخب بشكل مؤقت في بداية التسعينات ورحل بعد أشهر قليلة.

ديتريتش فايتسهمدرب ألماني تولى تدريب الفراعنة لعام واحد في سنة 1991، ولكنه رحل سريعا حيث كان الفريق يحتاج مدرب وطني





ميرسيا رادوليسكومدرب روماني تولى تدريب منتخب مصر الأول فترة قصيرة في عام 93-94.







محسن صالح محسن صالح تولى تدريب المنتخب الوطني في 1995 تولى تدريب المنتخب لفترة قصيرة، وعاد محسن صالح لقيادة الفراعنة لمدة عامين في 2004.



رود كرول رود كرول عاد المنتخب للثوب الهولندي من جديد مع كرول في منتصف التسعينات لكنه رحل سريعا ولم يحقق أي بصمة مع المنتخب



فاروق جعفر فاروق جعفر تولى تدريب منتخب مصر 1996-1997 ولم تحقق مصر معه أي انجازات.

نول دي رويتر ذهبت القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول إلى المدرسة الهولندية في 94-95، مع هذا المدرب لكنه رحل سريعا.





جيرار جيليانتقلت مصر للقيادة الفنية الفرنسية لأول مرة في “1999-2000″، في فترة لم تكن موفقة وشهدت خروج مبكر من أمم أفريقيا.





ماركو تارديليمدرب إيطالي تولى قيادة منتخب مصر في نهاية 2004 وبداية 2005 ولكنه رحل بعد ضياع حلم المونديال من الفراعنة.





بوب برادليمدرب أمريكي تولى تدريب الفراعنة حيث فشل معه منتخب مصر في الوصول لأمم أفريقيا 2013 ومونديال 2014، بخسارة تاريخية من غانا 7-3 بمجموع لقائي الدور الفاصل. بوب برادليمدرب أمريكي تولى تدريب الفراعنة حيث فشل معه منتخب مصر في الوصول لأمم أفريقيا 2013 ومونديال 2014، بخسارة تاريخية من غانا 7-3 بمجموع لقائي الدور الفاصل.

شوقي غريبخاض تجربة لم تكن موفقة أيضا تولى قيادة منتخب مصر وفشل معه في التأهل لأمم أفريقيا 2015. شوقي غريبخاض تجربة لم تكن موفقة أيضا تولى قيادة منتخب مصر وفشل معه في التأهل لأمم أفريقيا 2015.

هيكتور كوبرمدرب أرجنتيني تولى المنتخب في الفترة من 2015 وحتى 2019 وقاد الفراعنة للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2017 بالجابون، ووصل المنتخب لنهائي البطولة قبل الخسارة من الكاميرون، والأهم الوصول لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018". هيكتور كوبرمدرب أرجنتيني تولى المنتخب في الفترة من 2015 وحتى 2019 وقاد الفراعنة للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2017 بالجابون، ووصل المنتخب لنهائي البطولة قبل الخسارة من الكاميرون، والأهم الوصول لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

خافيير أجيري خافيير أجيري مدرب مكسيكي تولى منتخب مصر في نهاية 2018 ولكنه رحل عقب الخروج الصادملمنتخب مصر من امم افريقيا على أرض الفراعنة في 2019.



حسام البدري حسام البدري تولى المنتخب الوطني في نهاية 2019 واستمر حتى 2021 وحقق نتائج جيدة مع المنتخب ولم يخض أي منافسة على بطولة مجمعة لكنه رحل عن المنتخب بعدما تعرض لحملة انتقادات.

حسن شحاتهصاحب تاريخ جديد للفراعنة من 2005 وحتى 2011، في أزهى عصور المنتخب وقاد مصر لملحمة الفوز بأمم أفريقيا 3 نسخ متتالية 2006 و2008 و2010، لكن صادفه في ذلك الفشل في التأهل إلى مونديال 2010، قبل الفشل في التأهل لأمم أفريقيا 2012 ليرحل المعلم.





كيروشتولى المنتخب الوطني في نهاية 2021 ووصل مع المنتخب لنهائي بطولة أمم أفريقيا والمباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم لكنه خسر المنافستين وودع المنتخب