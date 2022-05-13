شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى قائدًا من أعظم القادة العرب في التاريخ الحديث. المغفور له ــ بإذن الله ــ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الشقيقة والذي وافته المنية اليوم، بعد تاريخ حافل من العطاء لبلاده، وله الكثير من المواقف المشهودة في سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



والنادي الأهلي ومجلس إدارته إذ يتقدمون بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات؛ قيادةً وشعبًا في هذا المصاب الجلل، راجين من الله ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وأن يلهم الأشقاء الصبر والسلوان.«إنا لله وإنا إليه راجعون»

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.