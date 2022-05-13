شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بكأس العرب للدراجات برصيد 41 ميدالية.. والجزائر الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار القاهرة عائدة إلى بلادها، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة التي أقيمت على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 مايو بمشاركة 6 دول، ونظمها الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجية عزام و تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وتصدرت مصر الترتيب النهائي لجدول ميداليات البطولة برصيد 41 ميدالية بواقع 19 ميدالية ذهبية، 14 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية.

وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني بإجمالي 9 ميداليات (3 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)، وجاء منتخب الإمارات في المركز الثالث بالترتيب النهائي لجدول ميداليات البطولة بإجمالي 13 ميدالية (ذهبية واحدة و5 فضية و7 برونزية).

وجاء منتخب ليبيا في المركز الرابع برصيد 4 ميداليات برونزية، واحتل منتخب سوريا المركز الخامس بميدالية فضية واحدة.

وأشاد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي بنتائج منتخب مصر في البطولة، مؤكدا أن تلك النتائج هي خير تتويج للجهد الكبير الذي بذله لاعبو المنتخب وجهازهم الفني في التحضير للبطولة.

وأشار عزام إلى أن تصدر منتخب مصر جدول ميداليات كأس العرب يؤكد نجاح خطط التطوير التي يواصل الاتحاد المصري للدراجات تنفيذها للارتقاء باللعبة وصقل خبرات اللاعبين المصريين وتجهيزهم بالشكل الأمثل لتمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

واشاد عزام بدور الدولة المصرية في دعم الدراجات خاصة في تجهيز افضل مضمار دولي في الشرق الاوسط مما كان له دور كبير في تطوير لعبة الدراجات في مصر افريقيا والعرب.