الامارات | "الكاف" يرفض احتجاج الأهلي.. ويؤكد إقامة نهائي الأبطال في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يرفض احتجاج الأهلي.. ويؤكد إقامة نهائي الأبطال في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أمس تمسكه بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب، ومن مباراة واحدة، رغم احتجاج الأهلي المصري. وأعلن الاتحاد المصري للعبة في وقت سابق عن تقديم طلب للكاف لاستضافة نهائي دوري الأبطال هذا الشهر، معترضا على إسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب.

وتشير التوقعات إلى مواجهة بين الأهلي المصري حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في نهائي المسابقة يوم 30 الجاري بعد انتصارين كبيرين في ذهاب الدور قبل النهائي. وتغلب الأهلي 4-صفر على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، بينما فاز الوداد خارج أرضه 3-1 على بترو أتليتيكو الأنجولي.

وبدأت الأزمة حين أعلن الكاف عن إقامة النهائي في المغرب، بعد مباراتي ذهاب قبل النهائي، ما أثار غضب الأهلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز للوداد.

وقال الكاف إنه "يتفهم الشكاوى والمخاوف" لدى الأهلي والاتحاد المصري، لكنه شدد على التزامه بإقامة النهائي من مباراة واحدة وفقا لقرار اتخذه مجلس الإدارة السابق في 2019. وأشار الكاف إلى أن "قواعده وقواعد الفيفا لا تسمح بتغيير نظام المسابقة بمجرد بدايتها".

وأوضح الكاف أن "المغرب نجح بجانب السنغال فقط في استيفاء معايير استضافة النهائي بينما لم تقدم مصر طلبا لتنظيم المباراة". وبعد انسحاب السنغال قرر الكاف إقامة النهائي في المغرب. وأضاف الكاف أنه يجري مناقشات للعودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري الأبطال.

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