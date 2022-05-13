موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف وفاق سطيف الجزائري، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غد السبت، على ملعب 5 جويلية، في إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف بنتيجة 4-0، خلال مباراة الذهاب بالقاهرة التي جمعت بينهما، السبت الماضي، على ملعب السلام.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي، حيث فاز المارد الأحمر على الفريق المغربي 2-1 في القاهرة، وتعادل 1-1 في الدار البيضاء.

على الجانب الآخر، فجر وفاق سطيف مفاجأة مدوية، بالتأهل على حساب الترجي التونسي، بعدما تعادل معه في الجزائر، وفاز عليه بهدف نظيف في رادس.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

التكشيل

من المتوقع أن يدخل موسيمانى المباراة بالتشكيل التالى:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وقفشة وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف

القنوات الناقلة

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت بريميوم 3 والتي ستوفر تغطية خاصة للديربي العربي المنتظر وذلك بتواجد فقرات فنية تضم أبرز النجوم البارزين.