شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلظ عقوبة الخارجين عن النص لمواجهة الاستهتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى بالتشاور مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق على تغليظ عقوبة الخارجين عن النص في لائحة فريق الكرة التي تم تعديلها وذلك لتغريم أي لاعب يثبت خروجه عن النص لفرض مزيد من الالتزام على جنبات الفريق في هذه المرحلة المصيرية للدراويش.

منح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، حسنى عبد ربه صلاحيات واسعة لتعديل لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين لعبور المرحلة الحالية، لاسيما بعد الفوز علي المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للدوري.

وقرر حسنى عبد ربه، منع لاعبى فريقه من الظهور الإعلامى لحين عبور المرحلة الحرجة من عمر منافسات الدورى الممتاز، وذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الفريق الأصفر منعاً لتشتت ذهن اللاعبين بأى أمور خارج الملعب.

واستقر مجلس الاسماعيلى على صرف مكافآت مادية مجزية للاعبيه حال نجاحهم فى عبور الخمس مباريات المصيرية المقبلة بالدورى أمام سيراميكا والبنك والزمالك والمقاولون والمحلة أيام 15 و22 و28 مايو الحالي و17 و28 يونيو المقبل بعد تأجيل مواجهة الأهلي في بداية الدور الثانى لأجل غير مسمي بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.