شكرا لقرائتكم خبر عن التنوع الهجومى سلاح فيريرا لعلاج الفرص الضائعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في الساعات الماضية، تدريباته لعلاج الفرص الضائعة التي تسبب في خسارة مباراة إنبى الأخيرة بالدوري.

واعتمد فيريرا بداية من تدريبات الفريق أمس الخميس على التنوع الهجومي لاستغلال أنصاف الفرص استعدادا لطلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشر من الدوري.

البرتغالي فيريرا حاول وضع فقرة تدريبية للاعبي الوسط والمهاجمين لعلاج الفرص الضائعة من خلال تنوع الهجوم ما بين التسديد من مسافات وأماكن متنوعة.

وركز فيريرا على حلول أخرى للوصول لمرمى المنافسين، كمحاولة الاختراق واللعب على أطراف الملعب باستغلال تقدم الظهيرين.

وسقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.