شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

ونشر المصريى بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي على فيس بوك جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، ينعى بخالص الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

والنادي المصري إذ ينعى فقيد الأمة العربية الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



المصري



نعي المصري

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.