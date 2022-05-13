شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة 19 فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد السلام.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة فاركو، والتي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد السكندري.



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وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على فيوتشر في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى فيوتشر إلى تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات أمام زعيم الثغر للحفاظ على تواجدهع بالمربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

ويطمح فيوتشر إلى المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، حيث حدد النادي هدفه بالتواجد بين الأربعة الكبار بالدوري لضمان اللعب ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة.