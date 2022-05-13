شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ووفاق سطيف.. محمد الشناوى × سفيان خزيرية صراع حراس المرمى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادى الأهلى السبت المقبل، ضيفا ثقيلا على وفاق سطيف الجزائرى على ملعب 5 جويليه بالجزائر، في إطار إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ونجح الأهلى في اكتساح وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

صراع حراس المرمى

وحمى محمد الشناوى عرين الأهلى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 720 دقيقة، واستقبلت شباكه 7 أهداف وأنقذ 12 كرة وتصدى لـ7 كرات، وخرج بكلين شيت فى 3 مباريات.

سفيان خزيرية

فيما لعب سفيان خزيرية حارس وفاق سطيف 10 مباريات بمعدل 540 دقيقة واستقبلت شباكه 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة فى 3 مواجهات.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بالفوز بفارق 5 أهداف ويترأس بعثة الاهلى العامري فاروق بعد تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم طارق قنديل عضو المجلس مرافقاً وحسام غالي عضو المجلس ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.

وضع الأهلي قدماً فى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على حساب ضيفه وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (4-0)، مساء السبت على ملعب الأهلى والسلام فى ذهاب نصف النهائي.

لعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي دور البطولة فى انتصار فريقه، بعدما افتتح الرباعية فى الدقيقة 30، ثم صنع هدفا لزميله طاهر محمد طاهر الذي سجل الهدف الثاني (56)، وصنع تاو مجددا لزميله محمد شريف في الدقيقة 72، ثم أحرز تاو الهدف الرابع في الدقيقة 90.