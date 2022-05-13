شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة على ملعب مبارياته بعد رفض استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك رد اتحاد الكرة على تحديد ملعب مبارياته المقبلة، بعدما رفض النادي الأبيض استمرار خوض لقاءاته على استاد القاهرة.

وخاطب الزمالك اتحاد الكرة لتحديد ملعب آخر غير استاد القاهرة يكون مطابقا للاشتراطات وأهمها لاستقبال الجماهير، بعد قرار رابطة الأندية زيادة الأعداد من 2000 مشجع إلى 5000.

كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، صرح بأنه لن يخوض أي مباراة أخرى على استاد القاهرة الدولي، بعد الخسارة من انبى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

من جهته رفض اتحاد الكرة نقل مباريات الزمالك على ملعب بتروسبورت، حيث أكد وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية أن الملعب بعض الاشتراطات لاستقبال الجماهير، ولن يكون جاهزا لاستقبال لقاءات الفريق الأبيض.

وعلى مدار الموسم حتى الوقت الحالي خاض الزمالك 18 مباراة، حقق الفوز فى 13، وتعادل في 2، وخسر 3، وسجل لاعبوه 32 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا، وحصد 41 نقطة.