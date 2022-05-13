شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: تركيزنا فى مباراة الإياب أمام وفاق سطيف.. ومصر والجزائر أشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، إن مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف أصبحت ماض وانتهت، وأن الفريق لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات وعدم الانشغال بنتيجة الفوز بالقاهرة برباعية نظيفة.



واضاف كابتن الفريق خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مباراة الإياب أمام وفاق سطيف ستكون قوية.. نتيجة مباراة الذهاب لا تشغل تركيزنا في مباراة الغد».



وأوضح الشناوي أنه سبق أن لعب في الجزائر من قبل و من المؤكد فإن حضور الجماهير سيكون دافعا قويا لفريق وفاق سطيف لكن لاعبو الأهلي سبق لهم اللعب في مثل هذه الظروف، وقادرون على التعامل معها والتغلب عليها.



وأكد الشناوي أن الأهلي هدفه تسجيل الأهداف في مباراة العودة، وعدم السماح للفريق الجزائري التسجيل.



وواصل الشناوي: «نريد أن نصنع تاريخا لأنفسنا من خلال الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والـ١١ في تاريخ النادي.. فريق سطيف قوي، ونحن حالفنا التوفيق في مباراة الذهاب، لكن يظل الفريق الجزائري من الفرق القوية في قارة إفريقيا، والأهلي في حالة من التركيز لمباراة العودة المقرر لها مساء غد السبت».



وتطرق الشناوي للحديث عن استقبال الإخوة الجزائريين لبعثة الأهلي قائلا: جئت إلى الجزائر ثلاث مرات من قبل ..وتم استقبالنا بصورة أكثر من رائعة تعكس علاقة الأخوة بين الشعبين المصري والجزائري.



وأشاد كابتن الأهلي بمستوى حارس وفاق سطيف سفيان خدارية، مؤكدا أنه قدم أداء قويا في البطولة وأنه من الحراس الكبار في قارة إفريقيا.



واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدا أن هناك الكثير من الأشقاء الجزائريين الذين يعشقون الأهلي، وفي مصر كانت الروح الرياضية بين الفريقين هي السائدة.. وأنا سعيد على المستوى الشخصي بالتواجد في هذا البلد الشقيق».