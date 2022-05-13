محمد العتراوى لاعب منتخب الشباب المتوج ببرونزية العالم 2001 يمر بأزمة صحية شديدة

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القاهرة - سامية سيد - يمر اللاعب محمد محروس العتراوي، قائد فريق غزل المحلة السابق ومدافع المنتخب المصرى للشباب الحائز على الميدالية البرونزية وثالث العالم في مونديال الشباب الذى أقيم في الأرجنتين عام 2001، بوعكة صحية شديدة ألزمته دخول المستشفى للعلاج.

وحرص عدد من زملاء اللاعب في المنتخب على مؤازرته والدعاء له بالشفاء، منهم أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، الذى قال عبر ستورى حسابه على انستجرام: "محمد محروس العتراوي المتوج ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، الذى حمل شارة غزل المحلة لسنوات عديدة في الدوري الممتاز يمر بأزمة صحية شديدة، دعواتكم للعتراوي بالشفاء العاجل".



محمد محروس العتراوي

كذلك دعمه زميله وائل رياض "شيتوس" لاعب الأهلى السابق والمدرب المساعد بالمنتخب الأوليمبى، قائلا: "ألف سلامة عليك يا عتراوي، تقوم بألف سلامة بإذن الله".



أمير عزمي

كما حرص عدد من أصدقاء ومتابعي اللاعب عبر حسابه على فيس بوك، الدعاء له بالشفاء العاجل، مشيرين إلى تعرضه للإصابة بمرض السكري.

يشار إلى أن العتراوي كان أحد نجوم المنتخب المصري في بطولة 2001، ولعب في أندية عديدة منها غزل المحلة والإسماعيلي ومصر المقاصة، كم عمل مدرب مساعد مع صابر عيد في نادي دكرنس بعدما عمل في أحد الفترات في المملكة السعودية.

كما كان العتراوي، أحد أسباب ضياع درع الدوري على النادي الأهلي في موسم 2001 – 2002، الذى توج به النادي الإسماعيلي، عندما أحرز هذف التعادل في الشباك الحمراء في المباراة التى أقيمت بين الفريقين في الأسبوع الأخير من المسابقة، ليضيع نقطتين على الأهلي ويهدس الدرع الثالث للدراويش فى تاريخه.



وائل رياض