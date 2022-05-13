شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدًا ..وجاهزون لوفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إن الفريق لا يفكر في نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف التي أقيمت في القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد، وإنه يتعامل مع المباراة الأولى على أنها انتهت بالتعادل، لاسيما أن تاريخ كرة القدم يوجد به الكثير من القصص التي يعلمها الأهلي جيدا، سواء جهاز فني أو لاعبين والتي شهدت تغيير نتائج من خسارة بالأربعة لفوز بالخمسة، لذا فإن الأهلي عازم على التركيز أمام وفاق سطيف بالجزائر دون التفكير في رباعية الذهاب.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «وفاق سطيف فريق قوي وكبير، وجئنا للجزائر؛ من أجل الفوز وتسجيل الأهداف في المباراة.. الأمر قد يكون صعبا خاصة أن الفريق يخوض مباراة على ملعب المنافس ووسط جماهيره لكننا سنلعب للتسجيل والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا».

وتحدث موسيماني عن مباراة الذهاب، مؤكدا أن الأهلي أدى بشكل جيد في مباراة وفاق سطيف بالقاهرة حتى قبل حالة الطرد التي تعرض لها لاعب فريق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن حصول لاعب وفاق سطيف على البطاقة الحمراء منحت الأهلي الأفضلية.

وشدد موسيماني على أن هناك مواقف في كرة القدم عادت فيها الفرق للمنافسة بعد تعرضها للهزيمة في مباراة الذهاب، واستطاعت أن تقلب النتيجة والأهلي يعلم ذلك جيدا ولكن الأمر يتوقف على الفريق وعدم السماح لفريق سطيف أن يفعل ذلك.

وأشاد بيتسو موسيماني بملاعب الجزائر، مؤكدا أنه جاء إلى الجزائر من قبل، ويعلم جيد أن جميع الملاعب دائما ما تكون في حالة جيدة.