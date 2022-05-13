موسيماني: الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدًا ..وجاهزون لوفاق سطيف

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدًا ..وجاهزون لوفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «وفاق سطيف فريق قوي وكبير، وجئنا للجزائر؛ من أجل الفوز وتسجيل الأهداف في المباراة.. الأمر قد يكون صعبا خاصة أن الفريق يخوض مباراة على ملعب المنافس ووسط جماهيره لكننا سنلعب للتسجيل والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا».
وتحدث موسيماني عن مباراة الذهاب، مؤكدا أن الأهلي أدى بشكل جيد في مباراة وفاق سطيف بالقاهرة حتى قبل حالة الطرد التي تعرض لها لاعب فريق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن حصول لاعب وفاق سطيف على البطاقة الحمراء منحت الأهلي الأفضلية.
وشدد موسيماني على أن هناك مواقف في كرة القدم عادت فيها الفرق للمنافسة بعد تعرضها للهزيمة في مباراة الذهاب، واستطاعت أن تقلب النتيجة والأهلي يعلم ذلك جيدا ولكن الأمر يتوقف على الفريق وعدم السماح لفريق سطيف أن يفعل ذلك.
وأشاد بيتسو موسيماني بملاعب الجزائر، مؤكدا أنه جاء إلى الجزائر من قبل، ويعلم جيد أن جميع الملاعب دائما ما تكون في حالة جيدة.