شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر: أحمد مسعود سيعود للملاعب كالأبطال ودعم مجلس المصري لافتة طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حسن نصر مدرب حراس النادي المصري الدعم لحارس مرمى الفريق الذي أجرى ثلاث عمليات جراحية تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذي حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أية مضاعفات.

وأكد نصر أنه على تواصل مستمر مع الحارس حتى يتعافى، موضحا أن مسعود في وضع صعب للغاية ويحتاج دعم الجميع ودعواتهم بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببني سويف مساء الأربعاء أسفر عن إصابته بعدة كسور.

وأوضح نصر أن مجلس المصري في لافتة طيبة حرص على تقديم كامل الدعم لحارس الفريق رغم الخلافات الأخيرة بين الطرفين، ما يؤكد عمق العلاقة الطيبة بين الحارس والنادي، خاصة أن مسعود قدم العديد من التضحيات للنادي.

وشدد مدرب حراس المصري على أن مسعود يملك عزيمة قوية وسيتعافى سريعا من أزمته ويعود للملاعب في أقرب وقت، موضحا أن الحارس يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع زملائه في المصري.