الامارات | مايوذر يخوض غدا نزالا عالميا على مهبط طائرات "برج العرب" بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مايوذر يخوض غدا نزالا عالميا على مهبط طائرات "برج العرب" بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب عشاق الملاكمة حول العالم على الهواء مباشرة النزال المرتقب الذي يجمع بين أسطورة الملاكمة العالمية الأمريكي فلويد مايوذر والبطل دون موري، والذي تنظمه شركة جلوبال تايتنز بدعم مجلس دبي الرياضي على مهبط الطائرات بفندق برج العرب الساعة 9:00 مساء غد.

واكتملت التجهيزات على مهبط الطائرات الذي تحول إلى حلبة ملاكمة ستكون هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ نزالات الملاكمة العالمية، فيما أنهى الملاكمان مايوذر ودون موري، وبقية الملاكمين المشاركين في النزالات الأخرى استعدادهم للحدث الذي سيتم بث منافساته على الهواء مباشرة إلى جميع دول العالم عبر منصة www.Global-Titans.com، والتي يسمح للجمهور لمتابعة البطولة لأول مرة من خلال NFT.

وحظي النزال باهتمام إعلامي عالمي نظرًا لمكانة الملاكمين ولفكرة إقامة النزال على مهبط الطائرات في فندق برج العرب ذو فئة السبع نجوم حيث تصدرت خبر البطولة عناوين الصحف المحلية والإقليمية والعالمية ومن بينها صحيفة إندبندنت التي نشرت خبرها تحت عنوان "فلويد مايوذر سيقابل البطل دون مور غير المهزوم في نزال على مهبط طائرات فندق في دبي"، كما نشرت صحف ومواقع رياضية عالمية عديدة من بينها الميرور البريطانية، وفوكس سبورتس، أخبارًا عن النزال وعنونت صحيفة ماركة الإسبانية خبرها بعنوان "مايوذر: أعدكم بأنكم لم تشاهدوا نزال مثل هذا"، وتم الكشف النقاب عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي.

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