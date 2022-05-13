الامارات | منتخب كرة الصالات يواجه الكويت غدا في "الدورة الخليجية"

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يواجه الكويت غدا في "الدورة الخليجية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات أمس إلى الكويت، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تُقام من 12 إلى 23 الجاري، بمشاركة 5 منتخبات (الإمارات، الكويت ، السعودية، عُمان والبحرين).

وضمت بعثة أبيض الصالات 14 لاعباً هم: راشد عبيد محمد، عبدالله راشد الفلاسي، خالد محمد المهيري، سعيد جاسم جنكل، حسن علي الحنطوبي، عبدالله محمد الحوسني، عمر علي النقبي، خالد عبدالله الشوكه، عبدالله جمعة المهيري، حمد حسن البلوشي، عبدالله عبدالمجيد البلوشي، طاهر حسن طارش، حمد علي الزعابي، أحمد حسين بن حماد.

ويستهل المنتخب مشاركته غدا بمواجهة الكويت، ثم يلتقي عُمان يوم 16، ومنتخب السعودية يوم 18، ومنتخب البحرين يوم 22 من الشهر ذاته، وتُقام جميع مباريات البطولة على ملعب صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في محافظة حولي. الجدير بالذكر أن مواجهات البطولة ستُلعب بنظام الدوري المجمع، والمنتخب الأكثر حصولاً على النقاط يُتوج بلقب البطولة.

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