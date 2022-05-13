شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقترب من الغياب عن الأهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى من الخروج من حسابات الجهاز الفنى للمارد الاحمر بقيادة بيتسو موسيمانى فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى بسبب عدم انهاء برنامجه التأهيلى حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

وواصل عمرو السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب أمس فى مران الاهلى، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف غدا السبت في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تأكيد صعوده إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في حسم نتيجة مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق 3 أهداف أو أقل حتى يضمن الصعود إلى المباراة النهائية، مستفيدا من الفوز العريض الذي حققه الفريق الأحمر في موقعة الذهاب على استاد الأهلي والسلام يوم السبت الماضي، في طريقه نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.

سجل الخماسى حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق غياباً عن قائمة الأهلى، المتجهة للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وخلت قائمة الأهلى من أصحاب الإصابات الطويلة، حيث يغيب الثنائى عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب قطع فى الرباط الصليبى بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بينما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.